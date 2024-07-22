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Сегодня, 17:15

Шипачев назвал лучших молодых игроков КХЛ и вратаря

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из лучших центральных нападающих в истории КХЛ Вадим Шипачев стал гостем прямого эфира «СЭ». В эксклюзивном интервью он отметил игру нескольких молодых хоккеистов и заявил, что лучшим вратарем КХЛ является голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов.

— Есть какие-то молодые игроки, которых ты можешь отметить?

— Мне понравились ребята из «Локомотива»: Бут, Березкин, Никулин, Лихачев. Думаю, у них хорошее будущее. В Казани защитник Никита Евсеев — толковый парень. Кателевский, Терехов — классные ребята. Крутов не так много с нами был. Сейчас будет играть, думаю.

— Есть ли в лиге какие-то неприятные для тебя вратари?

— Даже не знаю, я же до ворот не доезжаю. Хороших голкиперов много. Выделю Билялова. Отличный вратарь, который даже на тренировках мне не нравился, потому что все ловил. На мой взгляд, он лучший.

— А как тебе Набоков?

— Ну раз команда выиграла чемпионат, значит, и вратарь хороший.

— Следишь за соперниками, когда находишься на льду?

— Пока смены нет, следишь, смотришь. Есть ребята, которые хорошо играют, выделяются.

— Есть неприятные команды?

— Вот в прошлом году играли с «Адмиралом». Я же нападающий, хочу забить гол. А они в обороне отлично играли, и сделать это было очень тяжело. Главный тренер сделал из них серьезную команду. К воротам было не подобраться.

— Какие воспоминания остались о «Зеленом дерби»?

— Классная атмосфера, много болельщиков. Они еще за две недели готовятся, потом собирается аншлаг.

Шипачев в разные годы своей карьеры выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс» и другие команды. 14 июня казанский клуб обменял его в минское «Динамо».

37-летний нападающий является олимпийским чемпионом, чемпионом мира, а также двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Вадим Шипачев стал гостем редакции &laquo;СЭ&raquo;. «Я прилично обижен на Казань». Шипачев — о сезоне и переходе в минское «Динамо»

Вадим Шипачев
Хоккей
КХЛ
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