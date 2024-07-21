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Сегодня, 17:44

Атанасов: «Торпедо» усилилось и готово давать бой каждому»

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Нападающий «Торпедо» Василий Атанасов поделился ожиданиями от следующего сезона КХЛ.

«С какими эмоциями жду старта сезона? С самим положительными, набираемся сил. Уже готовы к предсезонным сборам. Усилилось ли «Торпедо»? Конечно, усилилось. С каждым сезоном мы становимся сильнее и готовы давать бой каждому клубу», — цитирует Атанасова «РБ Спорт».

Команды КХЛ начнут подготовку к регулярному чемпионату с 1 августа. В сезоне-2023/24 нижегородцы заняли 7-е место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступили в серии со СКА (1-4).

Источник: РБ Спорт
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Форвард «Торпедо» Атанасов: «С каждым сезоном наша команда становится сильнее»
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