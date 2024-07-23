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Сегодня, 10:05

Бурдасов — о желании играть в «Тракторе»: «Будет доверие, будет и ответная реакция»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Антон Бурдасов.
Фото ХК «Трактор»

Один из лидеров «Трактора» Антон Бурдасов в эксклюзивном интервью «СЭ» выразил желание продолжить карьеру в родном клубе, несмотря на слухи о том, что руководство хочет расторгнуть с ним контракт.

— Как будете вливаться в тренировочный процесс? Непросто ведь, когда руководство не очень вас ждет в команде.

— Я не знаю... У меня есть контракт, я профессионал. Главное, чтобы дали играть. Не собираюсь ни с кем детей крестить. Просто хочу играть, чтобы мне доверяли, и показывать хороший хоккей.

— У вас один из лучших бросков в КХЛ. И когда с таким хоккеистом так поступают, не кажется ли вам это странным?

— Как поступают?

— Дают понять, что вы не нужны.

— Я не слежу за новостями, не подписан ни на один хоккейный Telegram-канал. Мне лично никто ничего не сказал. Я просто готовлюсь к сезону, вот и все.

— Есть же командные чаты. Вы там присутствуете?

— Добавили на прошлой неделе.

— Я надеюсь, что вы убедите нового главного тренера Бенуа Гру в том, что без вас ему будет тяжело.

— Будет доверие, будет и ответная реакция. С хорошим доверием я еще ни одного тренера не подводил.

— Вы готовы показывать все, что вы умеете, с нуля?

— Конечно. Это ведь новый тренер в лиге, он меня не знает. Поэтому я буду играть так хорошо, как могу, слушать его требования. Как он скажет, так и будем действовать.

Антон Бурдасов. «Пусть что хотят, то и делают». Бурдасов — о возможном расторжении контракта с «Трактором»

В регулярном чемпионате КХЛ-2023/24 Бурдасов сыграл за «Трактор» 56 матчей и набрал 36 (19+17) очков. В плей-офф на его счету 14 игр и 8 (4+4) баллов.

Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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