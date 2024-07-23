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Сегодня, 09:50

Бурдасов — о сезоне «Трактора»: «Мы обыграли грандов, побеждали коллективом. Надломила травма Фукале»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Один из лидеров «Трактора» Антон Бурдасов в эксклюзивном интервью «СЭ» дал оценку двум сезонам, в которых он выступал за родной клуб.

— Удивительно такое отношение к вам после самого удачного сезона «Трактора» за последнее время. Команда иногда не выходила в плей-офф, а тут завоевала бронзу. Отчего такие резкие перемены в отношении к вам?

— Первый сезон после моего возвращения был плохим, закончили его рано (команда не попала в плей-офф. — Прим. «СЭ»). Мое личное состояние было ужасным, первый раз испытал такое за последние лет 12, наверное. Очень было непривычно. И повторять такого точно не хотелось. Что касается нынешнего плей-офф, то мы реально обыграли грандов, побеждали именно коллективом.

— Вы и «Локомотив» могли пройти.

— Могли, да. Считаю, что эта пауза в 12 дней после победы над «Динамо» (4-0 в серии. — Прим. «СЭ») пошла не на пользу. Как потом и им самим в финале с «Магниткой». Думаю, надо было выстроить тренировочный процесс в эти дни чуть по-другому. Но это в любом случае опыт для тренерского штаба.

— Наверное, сказалась и травма основного вратаря, Зака Фукале.

— Думаю, что да. Он очень важный человек в команде, в раздевалке. Эмоционально, морально эта ситуация нас немного подломила.

Антон Бурдасов. «Пусть что хотят, то и делают». Бурдасов — о возможном расторжении контракта с «Трактором»

Антон Бурдасов
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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