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Сегодня, 13:27

Голдобин: «Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое!»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин поделился мнением о том, какое место займет футбольный «Спартак» в новом сезоне.

«Любимый игрок в «Спартаке»? Был такой, но его сейчас нельзя называть. Поэтому скажу — Зиньковский. Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое, конечно!» — сказал Голдобин.

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».

Николай Голдобин
ФК Спартак (Москва)
ХК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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 - : -
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