Голдобин: «Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое!»

Форвард хоккейного «Спартака» Николай Голдобин поделился мнением о том, какое место займет футбольный «Спартак» в новом сезоне.

«Любимый игрок в «Спартаке»? Был такой, но его сейчас нельзя называть. Поэтому скажу — Зиньковский. Какое место займет футбольный «Спартак» по итогам сезона? Первое, конечно!» — сказал Голдобин.

«Спартак» в 1-м туре РПЛ 21 июля встретится с «Оренбургом».