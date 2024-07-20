Овечкин признан лучшим игроком «Матча года»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал лучшим игроком благотворительного «Матча года» между звездами НХЛ и командой КХЛ.

Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8. Овечкин забросил первую шайбу в игре, отличившись на первой минуте.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.

Овечкин с 2005 года выступает за «Вашингтон». В минувшем сезоне 38-летний нападающий в регулярном чемпионате НХЛ провел 79 матчей, забросил 31 шайбу и сделал 34 голевые передачи. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.