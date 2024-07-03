Ибрагимов: «Если в ACA готовы предоставить хороший контракт, если эти риски будут оправданы, я подумаю»

Боец Хадис Ибрагимов рассказал, при каких условиях подпишет контракт с лигой ACA.

«Все риски должны быть оправданы. Если они хотят, чтобы я подписал контракт, мне многое придется оставить и я много чего им принесу: своя аудитория, большой шум, громкое заявление, что в ACA переходит чемпион «Нашего Дела», Hardcore Boxing, Hardcore MMA, Ural FC и бывший чемпион М-1. Они не готовы мне давать бой с Гончаровым. Я их понимаю, но для меня это минус. Второе — ACA хочет подписать контракт на три боя. Это значит, что я не смогу нигде драться и защищать пояса. Мне кажется, все лиги тогда просто заберут их и будут разыгрывать между своими бойцами. Если в ACA готовы предоставить хороший контракт, если эти риски будут оправданы, я подумаю. Если три боя за год, если после двух побед я дерусь за пояс и если будет хороший гонорар, нужно все обдумать и переговорить с менеджером. Но на данный момент я даже процентов на 20 этого не вижу.

Идут переговоры с «Нашим Делом», где мне заплатят хороший гонорар и будет бой с чемпионом. Переговоры с Hardcore. Вроде бы они хотят провести стадионный турнир в сентябре в Петербурге. Возможно, они найдут мне оппонента, и я бы этот турнир возглавил, потому что провел в Петербурге семь лет, начал там заниматься спортом, все спортивные достижения были там. Я не раз возглавлял турниры М-1, выигрывал и защищал пояс. У меня большая аудитория в Петербурге. В октябре турнир «Нашего Дела», на август идут переговоры с RCC. Я хотел реванш с Фомичом, но у него защита перстня в Top Dog с Имелей. В RCC мне хотят сделать бой по кикбоксингу, а потом реванш с Фомичом», — цитирует «РБ Спорт» Ибрагимова.