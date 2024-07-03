Певец Эд Ширан выступил для сборной Англии перед четвертьфиналом Евро-2024

Британский певец Эд Ширан выступил перед игроками и членами тренерского штаба сборной Англии на Евро-2024, сообщает ESPN.

Фото с мероприятия выложила пресс-служа национальной команды. Сообщается, что выступление Ширана одобрил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

6 июля Англия сыграет со Швейцарией в 1/4 финала чемпионата Европы. Если англичане одержат победу, в полуфинале они сыграют с победителями пары Нидерланды — Турция.