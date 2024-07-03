Российская всадница Фирюлина получила нейтральный статус
Международная федерация конного спорта (FEI) присвоила российской спортсменке Екатерине Фирюлиной нейтральный статус, позволяющий выступать в международных турнирах без национального флага и гимна. Об этом сообщает ТАСС.
В последний раз Фирюлина выступала на соревнованиях в августе 2022 года. Тогда спортсменка заняла третье место по конкуру «Кубок КСК «Дивный» на подмосковных муниципальных соревнованиях.
В ноябре 2023 года на заседании FEI в Мехико было принято решение разработать критерии для допуска отдельных российских спортсменов к международным турнирам.
Источник: ТАСС
Новости