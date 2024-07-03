Кафельников: «Поражение Рублева от Комесаньи меня просто шокирует»

Олимпийский чемпион и победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублева от аргентинца Франсиско Комесаньи в первом круге Уимблдона.

«Рублев проиграл? Что?! Я матч не смотрел, вы меня удивили сейчас этим результатом, он меня просто шокирует. Если Андрей проигрывает южноамериканцу на траве, то мне сложно сказать, что ему дальше делать. Нужно что-то менять — может, тренера, может, менеджера», — цитирует «РБ Спорт» Кафельникова.

В прошлом году Рублев дошел до четвертьфинала Уимблдона, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Дальше этой стадии спортсмен никогда не проходил на турнирах «Больших шлемов».