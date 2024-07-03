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Грегорич: «Не думаю, что Австрия заслуживала поражения»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Австрии Михаэль Грегорич прокомментировал поражение от Турции (1:2) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень-очень разочарован. Очень-очень печально. Не думаю, что мы заслуживали сегодня поражения. Поздравляю Турцию: раз по итогам 90 минут побеждает со счетом 2:1, значит, место в четвертьфинале — за ней. Конечно, мы по-прежнему можем гордиться [этим турниром]. Но в данный момент очень сложно смириться с поражением. Мы все отдали на поле. Как я уже сказал, не думаю, что мы заслуживали поражения», — цитирует пресс-служба УЕФА Грегорича.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

Мерих Демирал празднует свой гол в&nbsp;ворота Австрии. Сенсация: Турция — в четвертьфинале Евро! Рангник с Австрией сошел
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036204--austria-vs-turkiye/
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