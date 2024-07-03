Вратарь Турции выдал огненный сейв в компенсированное время. Остановил отличную Австрию

Мерт Гюнок — герой матча 1/8 финала Евро-2024.

Турция обыграла Австрию (2:1) и в третий раз в истории проскочила в четвертьфинал чемпионата Европы. Накаленный матч завершался многотонным давлением австрийцев, которые несколько раз были близки к тому, чтобы сравнять счет. Одним из творцов успеха команды Винченцо Монтеллы оказался вратарь Мерт Гюнок.

Главное спасение голкипера произошло уже в компенсированное время. Гюнок в зрелищном прыжке отбил выстрел Кристофа Баумгартнера головой примерно с линии вратарской и перевел мяч на угловой. Корнер оказался последним эпизодом матча — турки без проблем вышвырнули мяч из штрафной и обессиленно повалились на газон в восторге от финального свистка.

Мерт уверенно справился и с другими попытками австрийцев — всего за игру исполнил четыре сейва и дважды забрал мяч на выходе. Также 35-летнему вратарю серьезно помогли партнеры, заблокировавшие семь ударов. Пробить Гюнока удалось только Михаэлю Грегоричу — тоже после корнера. Впервые в матче Евро три гола прилетели с угловых.

35-летний голкипер с лета 2021-го выступает за «Бешикташ». Причем почти сразу после перехода порвал крестообразные связки и тяжело переживал это — ни разу не пересматривал трагический момент и признавал, что его карьера достигла самого страшного отрезка за все время.

«Момент получения травмы, останется тем днем, когда я увидел самую низшую точку своей карьеры, — вспоминал Мерт. — После того эпизода я сказал себе, что со мной не происходило ничего хуже этого. У меня была очень серьезная травма. Я не знал, когда и в каком состоянии я вернусь. Вы никогда не ожидаете такое повреждение. Если это случается, человеку очень трудно вернуться к привычным вещам».

Гюнок нашел силы на камбэк — пропустил почти весь сезон-2021/22, но в следующем был хорош в основе «Бешикташа» и вернулся в сборную. После травмы он показал чуть ли не лучший уровень в карьере, ведь, несмотря на серьезный возраст, ранее редко вызывался в национальную команду. Мерт дебютировал за Турцию еще в 2012-м, однако провел лишь 33 матча.

Мерт Гюнок. Фото Reuters

Отец Мерта Махир тоже был вратарем — выступал за «Трабзонспор», «Истанбулспор» и турецкие клубы скромнее. До сборной Гюнок-старший не добрался, да и большая часть его карьеры прошла за пределами высшего дивизиона. Какое-то время он работал тренером вратарей, но с 2010-го нигде не трудился.

Цель сыграть на Евро-2024 Мерт обозначил еще после восстановления от разрыва «крестов». Пока получается отлично — Турция во многом благодаря его спасению в компенсированное время прорвалась в четвертьфинал, где 6 июля встретится с Нидерландами. Правда, Гюнок пока ни разу не сыграл на ноль — от Чехии и Грузии пропустил по одному голу, а разгрома от Португалии (0:3) избежал из-за проблем с коленом.