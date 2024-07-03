Ари: «Крылья Советов» и «Торпедо» интересуются Эриком Пульгой из «Сеары»
Президент бразильского «Атлетико Сеаренсе» Ари рассказал об интересе «Крыльев Советов» и «Торпедо» к Эрику Пульге из «Сеары».
«Крылья Советов» и «Торпедо» интересуются Эриком Пульгой из «Сеары» — они не так давно узнавали про него. Но это футболист для «Спартака» и «Зенита». «Сеара» просит за него большую сумму, поэтому только клубы с хорошей финансовой поддержкой могут позволить купить его.
Еще российские клубы интересуются Геркулесом из «Форталезы». Это два выпущенных из моего клуба игрока, способные играть в России. Их стоимость — 6-7 млн евро. «Спартаку» и «Зениту» стоит обратить внимание на этих футболистов, европейские клубы уже связываются по ним», — цитирует «РБ Спорт» Ари.
В этом сезоне бразильской серии B Пульга забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу в 11 матчах. Геркулес в 12 играх бразильской Серии А забил 1 мяч.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -