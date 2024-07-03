Салихова: «Тавареша брали в «Спартак» на замену Рассказову, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях»
Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала возмодный переход защитника красно-белых Томаша Тавареша в «Крылья Советов».
«Забавно получается — Тавареша брали в «Спартак» как замену Рассказова по позиции, а сейчас они могут встретиться в «Крыльях». Интересно, кто получит место в основе», — цитирует Sport24 Салихову.
Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.
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12
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|0
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|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
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|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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