Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 3 июля: матчи Касаткиной, Эрики Андреевой и Кудерметовой
В среду, 3 июля, пройдут матча первого и второго круга Уимблдона. На корт выйдут россиянки Эрика Андреева, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер и Анастасия Павлюченкова.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый и второй круг
Виктория Голубич (Швейцария) — Юле Нимайер (Германия)
Мария Карле (Аргентина) — Кэти Волынец (США)
Сонай Картал (Великобритания) — Клара Бюрель (Франция)
Барбора Крейчикова (Чехия) — Вероника Кудерметова (Россия) — не ранее 13.00 (мск)
Магда Линетт (Польша) — Элина Свитолина (Украина)
Камила Осорио (Колумбия) — Лорен Дэвис (США)
Магдалена Фрех (Польша) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дэниэлл Коллинз (США) — Клара Таусон (Дания) — 6:3, 4:4 (приостановлен)
Бьянка Андрееску (Канада) — Линда Носкова (Чехия)
Слоан Стивенс (США) — Диана Шнайдер (Россия) — не ранее 15.00 (мск)
Анка Алексия Тодони (Румыния) — Коко Гауфф (США)
Ясмин Паолини (Италия) — Грит Миннен (Бельгия)
Паула Бадоса (Испания) — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
Аранча Рус (Нидерланды) — Мария Саккари (Греция)
Лулу Сун (Новая Зеландия) — Юлия Стародубцева (Украина)
Чжу Линь (Китай) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — не ранее 16.30 (мск)
Даяна Ястремская (Украина) — Варвара Грачева (Франция)
Наоми Осака (Япония) — Эмма Наварро (США)
Донна Векич (Хорватия) — Эрика Андреева (Россия) — не ранее 18.00 (мск)
Дарья Касаткина (Россия) — Юрико Миядзаки (Великобритания) — не ранее 18.30 (мск)
Эмма Радукану (Великобритания) — Элисе Мертенс (Бельгия)
Ван Яфань (Китай) — Мэдисон Кис (США)
Марта Костюк (Украина) — Дарья Сэвилл (Австралия)
Уимблдон-2024: последние новости, расписание и результаты матчей турнира «Большого шлема»