Агент Угальде — о переходе в «Спартаке»: «Иногда деньги решают все»
Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда «Спартака» Манфреда Угальде, рассказал о причинах перехода в российский клуб.
«Иногда ничего не поделаешь, иногда деньги решают все. Это экономический шаг. С моей стороны было бы очень лицемерно говорить, что это то, что мы планировали для Манфреда в футбольном плане. Естественно, трудно сказать нет, если тебе дают шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи. Но я не могу сказать, что мы планировали такой следующий шаг, когда он забивал в Нидерландах», — приводит слова Морсинка La Nacion.
Костариканец перешел в «Спартак» из «Твенте» в зимнее трансферное окно. 22-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.
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|0
|0
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|0
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|Локомотив
|0
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|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
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8
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|0
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9
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10
|Ахмат
|0
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11
|Факел
|0
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|0
|0
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|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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