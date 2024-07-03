Эрдоган поздравил сборную Турции с выходом в четвертьфинал Евро-2024

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил национальную команду с победой в матче 1/8 финала Евро-2024 против Австрии (2:1).

«Хочу от всей души поздравить нашу футбольную сборную, которая вышла в четвертьфинал, победив Австрию на чемпионате Европы. Желаю нашим парням успехов на пути к чемпионству», — говорится в сообщении Эрдогана.

Турция вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где встретится с Нидерландами. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22:00 мск.