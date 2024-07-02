Рублев пустил себе кровь и вылетел с Уимблдона. Россиянин вновь пал жертвой негативных эмоций

Андрей впервые в карьере вылетел на старте травяного турнира «Большого шлема».

Уимблдон. Первый круг

Мужчины

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7:5)

Женщины

Анна Калинская (Россия, 17) — Панна Удварди (Венгрия, Q) — 6:3, 6:2

Шестой «сеяный» россиянин Андрей Рублев вылетел с Уимблдона уже на старте, проиграв в четырех партиях малоизвестному аргентинцу Франсиско Комесанье. Причем вновь не смог совладать со своими эмоциями, избив в гневе ракеткой собственное колено. Это уже становится неприятной традицией...

Борьба с внутренними демонами

Казалось бы, Рублеву достался практически идеальный соперник для первого круга Уимблдона. 23-летний Комесанья неплохо проявил себя на грунтовых турнирах серии «челленджер», даже в мае 2024-го пробился в топ-100. Но с тех пор не сумел защитить прошлогодние очки и опустился перед стартом травяного «Большого шлема» на 122-е место. Причем никогда прежде Франсиско на «Больших шлемах» не играл, матч против россиянина стал для него дебютным на столь высоком уровне. Мало того, в карьере Комесаньи до сих пор не было побед даже в играх на уровне ATP — он провел до Уимблдона-2024 три встречи и все их проиграл.

Впрочем, Рублев уже приучил поклонников своего таланта, что в последние месяцы, по сути, он играет сам с собой, пытаясь совладать с внутренними демонами. С февраля 2024-го после форс-мажора в полуфинале в Дубае (тогда его сняли с игры против Александра Бублика из Казахстана из-за неспортивного поведения) он играл крайне слабо, регулярно вылетая в первых кругах. Единственным исключение стал «мастерс» в Мадриде, где Андрей завоевал титул. Как ни парадоксально, ему на том турнире, вероятно, помогла болезнь. Из-за плохого самочувствия у Рублева просто не было сил психовать и раздражаться, и это сказалось на результате крайне позитивно.

Но затем черная полоса в общем-то продолжилась. На «Ролан Гаррос» россиянин опять фонтанировал негативом и проиграл в третьем круге итальянцу Маттео Арнальди, а за травяной сезон не выиграл ни одного официального матча, уступив на старте ATP 500 в Галле американцу Маркосу Гирону. Победа на выставочном турнире в Великобритании над местным теннисистом Артуром Фери, не входящим в топ-200, вряд ли можно было назвать большим достижением.

В середине июня стало известно, что Рублев решил отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже, хотя вместо подготовки к сезону на американском харде после Уимблдона заявился на небольшие турниры в Баштаде и Умаге. Впрочем, от поездки на Игры-2024 отказались многие теннисисты. Про Уимблдон, где в 2023-м Андрей впервые в карьере добрался до четвертьфинала, причем взял там первый сет у серба Новака Джоковича, такого не скажешь. Перед этим турниром россиянин не делал громких заявлений, но, будучи шестой ракеткой мира, мог рассчитывать на хорошее выступление. А игра с Комесаньей должна была стать для него разминкой. Но в итоге превратилась в настоящий теннисный триллер с печальным финалом.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Отыгрался на собственном колене

Переменчивая погода на Уимблдоне заставила теннисистов периодически прерываться. И в таком рваном ритме Рублев чувствовал себя некомфортно, в то время как оппонент играл на кураже, демонстрируя позитивные эмоции. В стартовой партии он превосходно подавал, действовал очень активно, а Андрей никак не мог войти в игру. Все это привело к тому, что в пятом гейме он умудрился с 40:15 отдать свою подачу. И этот брейк стал единственным во всем первом сете. Хотя в концовке Рублев отыграл три сетбола, прежде чем аргентинец реализовал-таки четвертый.

Во второй партии россиянин вроде бы начал приходить в себя. Он сразу же повел 2:0, взяв подачу Комесанью, а потом сделал счет 3:0. Вот только затем у него вновь начался спад. Свою подачу Рублев умудрился проиграть под ноль, начав тот гейм с двойной ошибки. Он раздражался все больше, уже не сдерживая ругательств. Вскоре счет стал 3:3, хотя аргентинец тоже был небезгрешен. При 4:5 на его подаче у Рублева был тройной сетбол, упущенный россиянином. Однако все же при 5:6 Франсиско подачу не удержал, позволив с шестого сетбола Андрею сравнять-таки счет по партиям.

Вроде бы ситуация нормализовалась, подача аргентинца потеряла эффективность, а сам Рублев начал нащупывать свой фирменный мощный теннис. Вот только третья партия, прерванная почти на час из-за дождя, получилась для российского теннисиста форменным кошмаром. Уже при 1:1 он проиграл свою подачу, когда позволил сопернику при 1:3 сделать второй брейк, и словно с цепи сорвался. Он собрался со всей силы ударить ракеткой по газону, удержал усилием воли руку...

После чего ожесточенно начал колотить ракеткой не уимблдонскую траву, а свою собственную ногу. Выглядело все это не слишком приятно, хотя и привычно — таким самобичеванием Рублев занимался не первый раз в карьере. И каждый раз ему от такой истерики становилось на корте только хуже. Вот и сейчас ни кровоточащее колено, ни пауза из-за дождя не помогли ему настроиться на позитивный лад и преодолеть возникшие трудности. Третий сет он проиграл, что называется, без шансов, в четвертом, хотя продолжал совершать невынужденные ошибки и часто неправильно выбирал позицию, смотрелся даже чуть лучше Комесаньи.

Но какой в этом толк, если это не удалось превратить в выигранную партию? При 5:4 в свою пользу на подаче Франсиско Рублев в выгодной ситуации упустил сетбол, позволив себя обвести. Пусть при 5:5 отыграл брейк-пойнт. Все завершилось тай-брейком, где Рублев вновь проявил себя не лучшим образом. Правда, не сказать, что он сдался, нет — при 2:5 выиграл три розыгрыша подряд, подарив надежду. После чего не смог принять в корт подачу Комесаньи, а на своей в розыгрыше отправил мяч в сетку. По сути, подарив аргентинцу первую дебютную победу на столь высоком уровне. Сам же Андрей в шестой раз в карьере на «Больших шлемах» и впервые на Уимблдоне вылетел в первом круге. Он уже совершенно точно потеряет шестое место в рейтинге ATP, а при определенных раскладах может даже вылететь из топ-10, пусть это и не слишком вероятно.