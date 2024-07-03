«Динамо» пожелало удачи Карраскалю и Маричалю в плей-офф Кубка Америки

Пресс-служба московского «Динамо» пожелала удачи вингеру Хорхе Карраскалю и защитнику Николасу Маричалю в плей-офф Кубка Америки.

Сборная Колумбии Карраскаля и Уругвай Маричаля вышли в четвертьфинал турнира. Колумбия 7 июля встретится с Панамой (1.00 по московскому времени), а Уругвай в этот же день сыграет с Бразилией (4.00).

В первом четвертьфинале сойдутся Аргентина и Эквадор. Матч пройдет 5 июля. Начало в 4.00 по московскому времени. На день позже Венесуэла сыграет с Канадой (4.00).