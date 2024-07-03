Неожиданный герой матча с Австрией.

Турция обыграла Австрию в 1/8 финала чемпионата Европы благодаря дублю Мериха Демираля. Защитник дважды огорчил Патрика Пенца — столько же он забил за всю предыдущую карьеру в сборной.

Демираль вышел против Австрии благодаря дисквалификации Самета Акайдына — на групповом этапе именно он играл в центре обороны, но получил вторую желтую в финальном туре против Чехии. Мерих же в игре с чехами впервые на турнире оказался в старте: однако снова из-за бана партнера — Абдюлькерима Бардакджи. В двух первых встречах групповой стадии Демираль появлялся только в конце.

Игра Турции и Австрии стартовала голом Демираля на 57-й секунде — мяч оказался самым быстрым в истории плей-офф чемпионатов Европы и вторым по скорости в принципе. Самый реактивный мяч Евро тоже забили на этом турнире — албанец Недим Байрами огорчил Италию в первом туре группового этапа уже на 22-й секунде.

Демираль забил в результате углового. Мощная подача вызвала хаос во вратарской Австрии, и после нескольких рикошетов защитник вколотил мяч под перекладину. На 59-й минуте он вновь пробил Пенца после классной подачи Арды Гюлера с углового — выиграл борьбу у двух соперников и из вратарской сильно пробил головой.

Мерих Демираль. Фото Global Look Press

Мерих оказался четвертым защитником в истории, оформившим дубль на Евро. Последним был француз Жан-Франсуа Домерг аж в 1984-м. Также Мерих стал первым турком с двумя голами в матче плей-офф чемпионата Европы.

Демираль вложился в успех Турции не только дублем, но и отличной игрой в обороне. Защитник выиграл шесть верховых единоборства, оформил 17 выносов и три перехвата — по всем показателям стал лучшим в матче.

До этой игры 26-летний Демираль забил те же два мяча за 47 матчей в сборной, а также никогда не отличался на крупных турнирах. С лета 2023-го он выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Ахли», а до этого играл в серии А за «Ювентус» и «Аталанту».

Турция в четвертьфинале встретится с Нидерландами.