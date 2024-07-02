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Смертельный диагноз и предательство отца. Ван Дейк прошел через кошмар, чтобы стать одним из лучших в мире

Нидерланды сыграют с Румынией в 1/8 финала Евро-2024
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Вирджил ван Дейк.
Фото Reuters
Его хладнокровия очень не хватало Нидерландам на предыдущем Евро.

Сборная Нидерландов 20 лет не проходила на Евро дальше первой стадии плей-офф. В 2004-м голландцы увезли из Португалии бронзу, проиграв хозяевам в полуфинале. Дальше — только разочарования. Сначала проиграли России в матче, который каждый из вас никогда не забудет, потом не вышли из группы смерти, проиграв все три матча — Германии, Португалии и Дании, на чемпионат Европы-2016 даже не отобрались, а на предыдущем турнире неожиданно уступили Чехии в 1/8 финала.

Вероятно, три года назад команде Де Бура не хватило спокойствия и уверенности. За эти компоненты в сборной обычно отвечает Вирджил ван Дейк, но его на том Евро не было из-за разрыва крестообразной связки. Текущий чемпионат вообще для защитника дебютный, раньше он только на один ЧМ съездил, а на континентальные разборки — ни разу.

Ван Дейка без сомнений можно называть одним из лучших нидерландских футболистов XXI века. Никто из его соотечественников не подбирался к «Золотому мячу» — ни Снейдер, ни Роббен, ни один из десятка других великолепных «ванов». А Вирджил натурально замахнулся на награду в 2019 году, когда стал вторым, проиграв Месси всего семь баллов. Это крохи!

Вирджил ван Дейк. Биография Вирджила ван Дейка: история капитана «Ливерпуля» и сборной Нидерландов

Когда центральный защитник оказывается в топ-2 игроков планеты, не остается никаких вопросов о его уровне. За весь сезон-2018/19 ван Дейка ни разу не обвели один в один. Он 65 матчей подряд не пропускал мимо себя буквально никого! Идеальный выбор позиции, цепкость и высочайшая степень техники в итоге дают нам оборонительного монстра.

Зная путь Вирджила к успеху, начинаешь еще сильнее восхищаться результатом. Голландец неспроста пишет на футболке над номером именно имя. Фамилия ван Дейк досталась футболисту от отца, который бросил жену с тремя детьми, когда будущему капитану сборной было 12 лет. Игрок до сих пор не простил уход, о чем публично рассказывал дядя защитника.

Матери было тяжело тащить на себе Вирджила и его младших брата и сестру: Джордана и Дженнифер. Старшему приходилось помогать — в 16 лет ван Дейк подрабатывал посудомойщиком в заведении Oncle Jean в Бреде. Футбольное будущее расплывалось в сомнениях окружающих. Тренеры не видели в футболисте потенциала — он играл на позиции крайнего защитника, но был медленным и низким.

Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press

Разгребая за посетителями грязные тарелки, подросток зарабатывал 4 евро в час, а в месяц с чаевыми выходило около 350 евро. Тяжелая помощь семье, постоянные тренировки, недоверие тренера — Вирджил прошел через все это и дорвался до взрослого футбола. Дебютировал в 19 лет в «Гронингене», а уже через два года оказался в «Селтике», где в первый же сезон был признан лучшим игроком команды и впоследствии стал двукратным чемпионом Шотландии.

Правда, еще на родине ван Дейк получил от жизни новое испытание. В марте 2012 года игрок почувствовал себя нехорошо — недомогание сопровождалось небольшой болью в животе. Врачи «Гронингена» не заподозрили чего-то экстремально серьезного и диагностировали футболисту грипп с кишечной коликой. В местной поликлинике ему выдали справку и тоже не увидели масштабных проблем.

Но Вирджилу становилось хуже — появилась температура, а боль в животе усилилась и стала почти нестерпимой. Тогда за дело взялась мать, которая отвезла сына в еще одну больницу. Диагноз: аппендицит, перитонит и почечная инфекция. Ван Дейк действительно мог умереть и прекрасно это понимал: «Я до сих пор помню трубки, торчащие из меня. Мне было страшно. В какой-то момент мне даже принесли на подпись бумаги, чтобы мое имущество досталось маме — на случай если произойдет что-то действительно страшное».

Написать завещание в 20 лет — такое может сломать психику самому устойчивому человеку в мире. Но Вирджил справился.

Через неделю после операции голландец уже думал только о футболе и мечтал поскорее вернуться. Что вообще должно произойти на поле, чтобы ван Дейк потерял эмоциональное равновесие или затрясся, когда за спиной есть настолько мрачный период?

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Да, три года назад Нидерландам катастрофически не хватало Вирджила. Теперь он на месте. И именно ван Дейк обязательно станет тем самым ключевым элементом. Вирджил ван Дейк. Капитан Вирджил ван Дейк.

Вирджил ван Дейк
Футбол
Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
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