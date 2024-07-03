Веденеев считает, что новички «Зенита» могут выполнять черновую работу за бразильцев

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал будущие роли новичков команды в летнее трансферное окно.

Летом «Зенит» подписал голкипера Евгения Латышонка («Балтика»), защитников Сергея Волкова («Краснодар») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»), а также форварда Максима Глушенкова («Локомотив»).

«Думаю, тренеры «Зенита» себе уже нарисовали более-менее эту картину основного состава. Наверное, есть несколько вариантов даже, в зависимости от того, в какой форме будут находиться игроки, как они адаптируются. Но может быть такое, что в последних матчах перед стартом сезона новички не тянут. Например, как было с Коваленко или Ахметовым. Так что надо дожидаться официальных игр, когда пройдет 5-10 туров, и тогда можно говорить про какой—то стартовый основной состав. А на новобранцев команды, я думаю, тренеры во многом еще и рассчитывают как на игроков, которые будут выполнять черновую работу за бразильцев. Или вообще бразильцы уедут», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

2 июля «Зенит» разгромил в товарищеском матче «Сочи» (5:2). Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».