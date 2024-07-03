Веденеев считает, что новички «Зенита» могут выполнять черновую работу за бразильцев
Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал будущие роли новичков команды в летнее трансферное окно.
Летом «Зенит» подписал голкипера Евгения Латышонка («Балтика»), защитников Сергея Волкова («Краснодар») и Юрия Горшкова («Крылья Советов»), а также форварда Максима Глушенкова («Локомотив»).
«Думаю, тренеры «Зенита» себе уже нарисовали более-менее эту картину основного состава. Наверное, есть несколько вариантов даже, в зависимости от того, в какой форме будут находиться игроки, как они адаптируются. Но может быть такое, что в последних матчах перед стартом сезона новички не тянут. Например, как было с Коваленко или Ахметовым. Так что надо дожидаться официальных игр, когда пройдет 5-10 туров, и тогда можно говорить про какой—то стартовый основной состав. А на новобранцев команды, я думаю, тренеры во многом еще и рассчитывают как на игроков, которые будут выполнять черновую работу за бразильцев. Или вообще бразильцы уедут», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».
2 июля «Зенит» разгромил в товарищеском матче «Сочи» (5:2). Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».
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|И
|В
|Н
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -