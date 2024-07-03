Азербаджанский боец Рзаев объяснил, почему оскорбил Кулинского на национальной почве

Азербайджанский боец Джавид Рзаев рассказал, почему оскорбил россиянина Артура Кулинского в турнире организации Hardcore.

«Я допустил непозволительную ошибку. Хочу извиниться перед всей Россией, перед обществом и перед всеми, чьи чувства я задел. Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Это не оправдание, но я был после боя, на эмоциях, пропускал очень много ударов», — цитирует Рзаева ТАСС.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Кулинским, назвав его русской свиньей. Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Позже Федерация бокса России дисквалифицировала азербайджанца на неопределенный срок. Кроме того, она попросила Генпрокуратуру России проверить его высказывания на экстремизм.