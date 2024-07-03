Гюлер повторил рекорд Руни и Роналду на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Турции Арда Гюлер отметился голевой передачей в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Австрии (2:1).

Как сообщает Opta, он стал третьим игроком в возрасте до 20 лет, который забил и сделал результативную передачу на одном Евро. Ранее это удавалось только Уэйну Руни и Криштиану Роналду на чемпионате Европы в 2004 году.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.