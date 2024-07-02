Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:30

«Мы не источник для обогащения непонятно за что». Нагорных объяснил уход Миранчука из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» объяснил уход Миранчука
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Антон Миранчук
Антон Миранчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных — о трансфере Глушенкова в «Зенит», критике агентов и диалоге с Гильерме.

За прошедший месяц «Локомотив» пережил масштабную перестройку состава: подписал Воробьева и Митрюшкина, дождался Салтыкова и расстался с целой обоймой игроков. Команду покинули Дзюба, Глушенков, Гильерме, Жемалетдинов, Магкеев, Худяков. Отдельная сага произошла с Антоном Миранчуком, которого клуб до последнего пытался сохранить — но на этой неделе также сообщил об уходе воспитанника.

«СЭ» связался с председателем совета директоров «Локо» Юрием Нагорных, который объяснил изменения в составе.

Усиление будет, мы работаем над этим

— Была ли возможность сохранить Антона Миранчука и достичь договоренностей по новому контракту?

— Для достижения договоренностей должно быть взаимопонимание сторон. Мы решили, что все переговоры проведем после завершения сезона — так и произошло. «Локомотив» предложил конкурентный по стоимости контракт. После обдумывания стороной Антона это предложение не было принято.

Работа продолжалась, клуб делал несколько предложений: улучшали условия, повышали сумму контракта. По мнению клуба, мы вышли на рыночный уровень — последующие предложения были бы выше рынка. Однако со стороной игрока мы не нашли взаимопонимания.

Антон Миранчук. Антон Миранчук ушел из «Локомотива». Россиянин будет выступать за границей?

— Получилась ситуация, что креативные игроки — Максим Глушенков и Антон Миранчук — покинули команду почти синхронно.

— Глушенкова удержать не могли, так как «Зенит» воспользовался опцией выкупа контракта. Условия, которые они предложили, мы не могли перебить. Завышать стоимость контракта в реалиях, в которых сегодня живет наша страна, мы не будем. Людям, которые сегодня работают в футболе, нужно быть реалистами и понимать текущее положение.

— Большая группа игроков уже покинула «Локомотив» этим летом. Будут ли трансферы на вход?

— У нас достаточно большая плеяда молодых игроков, которая по мастерству и самоотдаче уже готова заменить тех, кто ушел. Это талантливые, способные, целеустремленные футболисты, заряженные на прогресс. Мальчиками для битья они ни для кого не будут. Посмотрите на чемпионат Европы — какой возраст игроков! У нас же по-прежнему бытует мнение: один игрок слишком молодой, другому тоже пока рано. Надо преодолевать российские комплексы. Молодежи нужно давать возможность играть и развиваться. «Локомотив» это делает. Но усиление будет, мы работаем над этим.

Футболист Максим Глушенков
Максим Глушенков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мы не источник для обогащения непонятно за какие заслуги

— В числе покинувших «Локо» — Гильерме, который провел в клубе 17 сезонов. Почему ему не было предложено новое соглашение?

— Было достаточно давно известно, что контракт Гильерме предлагаться не будет. Маринато — часть «Локомотива», диалог с ним не закончен — но не в качестве футболиста. Клуб хотел бы продолжить с ним работу в новой роли. Но он еще сам не принял решение — так что к этому диалогу клуб и Гильерме придут немного позднее.

«Локомотив» воздаст все почести и уважение Маринато, в этом даже сомневаться не надо. Это настоящая легенда клуба. И я, и наши болельщики относятся к нему с глубочайшим уважением. Думаю, не будет никаких взаимных обид. Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры — Гильерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится — клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов.

— Был ли разговор с командой о задачах на грядущий сезон? Какие они?

— Как вы уже заметили в начале разговора, мы не планировали отпускать Максима Глушенкова. Сделать с этой ситуацией, по нашему положению, мы ничего не смогли. Если бы Глушенков остался — это были бы одни задачи, сейчас же они будут несколько скорректированы. Проведем совещание с тренерским штабом ближе к началу сезона и определим задачи. Сегодня в «Локомотиве» есть исполнители, талантливые игроки. Мы сможем быть конкурентоспособными. Другое дело, что молодежи может потребоваться больше времени для адаптации, а главному тренеру и его штабу необходимо перестроить состав.

Максим Глушенков. Глушенков — в «Зените». Большая закупка чемпиона продолжается

— В адрес «Локомотива» много критики — агенты, бывшие футбольные функционеры, экс-футболисты заявляют, что из клуба хотят сделать среднюю команду. Как вы на это реагируете?

— «Локомотив» сегодня — не средняя команда. Последний результат в чемпионате России — четвертое место с четырьмя очками от первого места. Тот, кто говорит, что из «Локомотива» хотят сделать среднюю команду, наверное, на протяжении многих лет привык получать из клуба очень многое — то, что сегодня мы не хотим отдавать на воздух. Не хотим обогащать кого-то непонятно за какие заслуги. Мы хотим, чтобы средства работали на развитие молодых игроков и российского футбола, а также игры «Локомотива». «Локомотив» — это не источник обогащения, как кто-то хотел бы его видеть.

Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
25
27
Читайте также
Налоговая арестовала счета Хабиба Нурмагомедова
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Минобороны Грузии подтвердило гибель пилота при крушении военного самолета
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Умер народный артист РФ Владимир Матвеев
Песков отметил умение Орбана отстаивать интересы Венгрии
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Нагорных о Глушенкове: «Локомотив» не смог перебить условия, которые предложил «Зенит»
Нагорных об уходе Миранчука: «Клуб делал несколько предложений, улучшал условия — не нашли взаимопонимания со стороной игрока»
Защитник «Спартака» Бабич вернулся в Москву после вылета сборной Сербии с Евро-2024
«Спартак» планирует отдать в аренду защитника Тавареша
Агент полузащитника «Краснодара» Ленини ответил на вопрос о будущем футболиста
Клубы РПЛ выступили за изменение механизма отмены и переноса матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Семин отстоял бы Миранчука! «Локо» не попадет в пятерку по итогам сезона». Мнение Кузьмичева
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.07 00:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
19.07 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
19.07 00:00
Динамо – Факел
 - : -
19.07 00:00
Локомотив – Акрон
 - : -
19.07 00:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
19.07 00:00
Пари НН – Рубин
 - : -
19.07 00:00
Оренбург – Спартак
 - : -
19.07 00:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости