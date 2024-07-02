Рекордный рынок НХЛ: на кого клубы потратили больше миллиарда?

«Флорида» теряет игроков, «Нэшвилл» собирает звездных ветеранов.

Рост потолка зарплат в НХЛ на 4,5 миллиона долларов и уверенность, что этот процесс будет продолжаться в ближайшие годы, привели к безумной активности на рынке свободных агентов. Клубы лиги в течение первого дня заключили 185 сделок на общую сумму 1,21 миллиарда долларов. Установлен новый рекорд. Ранее в 2021-м было 148 подписаний на 668 миллионов.

На общем фоне выделяется только «Анахайм», сделавший три мелких подписания и прямо сейчас не дотягивающий до пола зарплат 6,67 миллиона. Единственный в НХЛ. Для генерального менеджера «Уток» Пэта Вербика определенно «этот мир абсолютно понятен», и он ищет в нем гармонии. Большинство других команд постарались решить свои проблемы одним махом.

Охота «Хищников»

Построить претендента на титул, делая ставку на свободных агентов, нельзя. Это долгий и кропотливый процесс, требующий выверенных шагов по разным направлениям. Однако несколько точечных ходов, которые прикроют слабые места, могут вывести команду на новый уровень. В этом плане почти идеально сработал «Нэшвилл», воспользовавшись тем, что в штате Теннесси нет местного налога и игроки с большой охотой готовы сюда ехать.

Генеральный менеджер «Хищников» Барри Тротц зашел с козырей, разом выхватив несколько ценных лотов на рынке, в частности нападающих Стива Стэмкоса (32 миллиона долларов на 4 года) и Джонатана Маршессо (27,5 миллиона долларов на 5 лет). Не стоит смотреть на возраст ветеранов — 34 и 33 года соответственно. Игровая система главного тренера Эндрю Брюнетта развязывает индивидуально сильным форвардам руки и позволяет уютно чувствовать себя в атаке. Достаточно вспомнить ренессанс опытных Райана О'Райлли и Густава Нюквиста. Линии нападения «Хищников» не хватало качества. Особенно это было заметно в серии плей-офф против «Ванкувера». Теперь проблема удачно решена.

Защитника Брэйди Шея «Хищники» завалили деньгами (49 миллионов на 7 лет). Это объяснимо. После возвращения Райана Макдоны в «Тампу» требовался хороший помощник в оборону для капитана команды Романа Йоси. Наконец, состоялось анонсированное подписание нового контракта с одним из лучших вратарей лиги Юусе Саросом (62 миллиона на 8 лет). Всего за один день «Нэшвилл» превратился в грозную силу в Западной конференции.

Эвандер Кейн. Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» снова идет за кубком

Финалист Кубка Стэнли «Эдмонтон» после ухода Кена Холланда остался без генерального менеджера. На этот пост прочат Стэна Боумэна. Ему, так же как и Джоэлю Кенневиллю с Элом Макайзеком, спустя два с половиной года выдержки разрешено снова работать в клубах лиги. Эта тройка была замешана в покрывательстве сексуального скандала в «Чикаго», произошедшего в 2010 году. Пока «Ойлерс» великолепно провели первый день рынка и с временно исполняющим обязанности генерального менеджера Джеффом Джексоном, который является генеральным директором по хоккейным операциям. Он пришел в клуб в 2023-м. Ранее функционер был больше известен как агент Коннора Макдэвида, хотя сам поиграл в НХЛ (263 матча) и несколько лет провел в качестве одного из менеджеров в системе «Торонто».

«Эдмонтон» сохранил за недорого почти всех важных игроков третьего-четвертого звеньев (Перри, Хенрик, Браун, Янмарк) и усилил ведущие тройки качественными крайними — Виктором Арвидссоном (8 миллионов на 2 года) и Джеффом Скиннером (3 миллиона на 1 год). Задача снова побороться за титул выглядит реальной. Осталось лишь договориться с парой ограниченно свободных агентов. «Ойлерс» уже вышли за пределы потолка. Им надо что-то делать с Эвандером Кейном, у которого большие проблемы с межпозвоночной грыжей. Напрашиваются обмен или перевод в долгосрочный список травмированных.

«Вашингтон» нацелен на другое. Он всеми силами оттягивает перестройку, желая оставаться конкурентоспособной командой до окончания контракта Александра Овечкина. «Кэпиталз» за неделю омолодились, улучшили глубину состава (Томпсон, Маджиапане, Дюхейм, Рэддиш) и пошумели в понедельник.

Мэтт Рой — один из лучших домоседов, которые вышли на рынок, поэтому за него пришлось побороться и выписать приличные деньги (34,5 миллиона долларов на 6 лет). Защитник Джейкоб Чикран достался «Кэпиталз» за умеренную цену — в «Оттаву» отправился ветеран Ник Дженсен и выбор в 3-м раунде драфта-2026. Чем-то эта сделка напоминает приобретение центрального нападающего Пьера-Люка Дюбуа. Обоим новичкам столичного клуба прочили звездное будущее, но реальность оказалась более приземленной. В столице США они в очередной раз попробуют перезапустить свои карьеры.

Райан Ломберг. Фото USA Today Sports

Разграбление чемпионов

Отсутствие мощных сделок со стороны некоторых команд не означает, что отдельные менеджеры потеряли нюх. Есть возможность — надо брать хороших игроков. Иначе за тебя это сделают другие. Золотое правило для любой серьезной лиги мира. «Рейнджерс», «Айлендерс» и «Питтсбург» рады бы проявить активность, но у них почти нет места для маневра. Одно-два подписания на сегодняшний момент — это максимум, что им можно сделать. У каждой из этих команд есть костяк из людей на больших контрактах.

«Флорида» на следующий день после чемпионского парада лишилась нескольких игроков. Это проблема для почти любого обладателя Кубка Стэнли. Все причастные стараются монетизировать успех. Защитники Брэндон Монтур и Оливер Экман-Ларссон отправились соответственно в «Сиэтл» (50 миллионов на 7 лет) и «Торонто» (14 миллионов на 4 года). Нападающий Райан Ломберг поехал в «Калгари» (4 миллиона на 2 года), его коллега по амплуа Кевин Стенлунд — в «Юту» (4 миллиона на 2 года), второй вратарь Энтони Столарц — в «Торонто» (5 миллионов на 2 года). Пока без контрактов остаются Владимир Тарасенко, Ник Казинс, Кайл Окпосо. Не факт, что кого-то из них оставят в команде.

Но есть и хорошая новость. Нападающий Сэм Райнхарт продлил с клубом контракт на 8 лет и общую сумму 69 миллионов долларов. Понятно, что от добра никто не будет искать добра. Но штат Флорида — это не Калгари и не Баффало. Здесь хотят играть многие. У Райнхарта это еще и неплохо получается. В минувшем сезоне он забросил 67 шайб, включая плей-офф.

Райнхарт пропустил чемпионский парад «Флориды». Причина — свадьба старинного друга, куда игрок давно собирался. Это обидно. Но теперь у форварда будет новый повод зажигательно провести время, устроив отдельную вечеринку по поводу нового контракта.