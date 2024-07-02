Уникальная статистика капитана и вратаря сборной Португалии.

Голкипер сборной Португалии Диогу Кошта в матче 1/8 финала со Словенией (0:0, 3:0) отразил удары Йосипа Иличича, Юре Балковеца и Беньямина Вербича и принес своей команде первую в истории чемпионатов Европы сухую победу в серии пенальти.

Ранее подобное случалось на чемпионатах мира, Кубках Азии (по два раза), Кубке Америки и Кубке конфедераций. Но три спасения до вратаря «Порту» записывал на свой счет только чилиец Клаудио Браво. Соперником южноамериканцев, кстати, была сборная Португалии.

Португальцы в четвертый раз выиграли послематчевую серию на чемпионате Европы и сравнялись по этому показателю с чехами. Чаще успеха добивались только испанцы и итальянцы — по четыре раза. По проценту побед (75,00) пиренейцы занимают третье место после безупречных чехов и турков. У Словении, Хорватии и Швеции по неудаче в единственной серии, а у Англии — четыре поражения при всего одной победе.

В сериях пенальти с участием португальцев наблюдается удивительная закономерность. Если Криштиану Роналду подходил к 11-метровой отметке, то команда побеждала, а если очередь до него не доходила, то проигрывала. В матчах с Англией форвард бил четвертым и пятым, а с Польшей и Словенией — первым.

Во встречах с Испанией (ЧЕ-2012) и Чили (КК-2017) Роналду находился в списке бьющих, но промахи партнеров не позволили ему испытать голкипера. Кстати, Криштиану установил рекорд Евро по голам в послематчевых сериях, отличившись в третий раз. Итальянец Леонардо Бонуччи и швейцарец Фабиан Шер тоже нанесли по три удара, но по разу промахнулись.

Кстати, рекордная для Роналду серия пенальти стала возможной благодаря Яну Облаку, отразившему удар португальца на 105-й минуте. Криштиану десять раз подходил к 11-метровой отметке на крупных турнирах, реализовав семь попыток. До словенского голкипера «Атлетико» с ударом справлялся только иранец Алиреза Бейранванд, а австрийцу Роберту Альмеру сохранить ничейный счет помогла штанга.