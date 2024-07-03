Новичок «Вашингтона» Чикран — об Овечкине: «Величайший снайпер всех времен»

Защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран прокомментировал свой переход в команду из «Оттавы».

«Когда я рос, то играл форварда, так что у меня всегда были атакующие инстинкты, и это то, чем я наслаждаюсь. Я буду рад привнести это в «Вашингтон» и играть с парнями, среди которых есть, возможно, величайший снайпер всех времен и игроки, которые забили в прошлом много голов, и я думаю, что им немного не хватило в минувшем розыгрыше», — приводит слова Чикрана The Hockey News.

В прошлом сезоне «Вашингтон» занял восьмое место в таблице регулярного чемпионата Восточной конференции НХЛ. В первом круге Кубка Стэнли «столичные» всухую проиграли «Рейнджерс» (0-4 в серии).

На счету 38-летнего Овечкина в регулярном чемпионате 31 заброшенная шайба в 79 матчах. В 4 играх плей-офф капитан «Кэпиталз» не отметился результативными действиями.

Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги всех времен. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.