Футбол
Евро
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:45

Гакпо вновь тащит Нидерланды. Вывел в четвертьфинал и стал лучшим бомбардиром Евро

Гакпо забил гол Румынии и стал лучшим бомбардиром Евро-2024
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Коди Гакпо.
Фото AFP
Коди забил единственный мяч в ворота Румынии.
Чемпионат Европы. 1/8 финала
02 июл, 19:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Румыния
0:3
Нидерланды

Коди Гакпо — герой 1/8 финала Евро между Нидерландами и Румынией. Нападающий открыл счет на 20-й минуте и в конце второго тайма оформил результативную передачу на Доньелла Малена. Гакпо — самый результативный в составе сборной и один из наиболее полезных игроков всего чемпионата Европы. Он тащит «Оранжевых» уже второй крупный турнир подряд.

Мяч в ворота Румынии стал третьим для Гакпо на этом турнире: больше в составе Нидерландов на одном чемпионате Европы забивали лишь три футболиста. При этом у Коди остается в запасе как минимум четвертьфинал. Голландец ворвался в список лучших бомбардиров турнира — вместе с ним трижды отличились Джамал Мусиала, Иван Шранц и Жорж Микаутадзе.

Дониэлл Мален и&nbsp;Мемфис Депай празднуют гол в&nbsp;ворота сборной Румынии. Нидерланды не заметили Румынию. Команда Кумана может рассчитывать минимум на полуфинал

Против Румынии Коди стал героем не только голевого эпизода: он на протяжении всего матча разгонял «оранжевые» атаки. За 84 минуты на поле нанес четыре удара (три в створ), оформил две успешные обводки и выкатил три паса под удар — больше получилось только у Мемфиса Депая (5).

Гакпо полностью сконструировал второй мяч голландцев: ушел на левом фланге от двух оппонентов и в плотной борьбе с Раду Дрэгушином проскочил с мячом по лицевой линии, оттуда вырезал на пустые ворота Малену.

Коди Гакпо.
Фото AFP

Коди поучаствовал в четырех из семи голов Нидерландов на турнире. А благодаря перформансу против Румынии вошел в число лидеров Евро по «гол плюс пас». Коди оформил четыре результативных действия (3+1) — столько же у Микаутадзе и Фабиана Руиса.

После 1/8 финала Гакпо мог единолично возглавить рейтинг бомбардиров, но его гол на 63-й минуте отменили из-за офсайда. Причем ассистентом Коди едва не выступил Мален — после навеса с правого фланга бедром продлил мяч к центру вратарской, где находился партнер.

Гакпо тащит Нидерланды на втором крупном турнире подряд. В 2022-м он зажег на чемпионате мира — забил три мяча и стал лучшим бомбардиром команды. После игры с Румынией он оказался третьим голландцем в истории минимум с тремя голами на двух крупных турнирах. А среди европейцев суммарно на ЧМ-2022 и Евро-2024 больше назабивал лишь Килиан Мбаппе (9).

После турнира в Катаре даже состоялся трансфер Гакпо в «Ливерпуль» из ПСВ. Но пока Коди более важную роль играет в сборной — половину мячей за национальную команду (6 из 12) он отправил на крупных турнирах.

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Румынии по футболу
Коди Гакпо
2
Читайте также
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Блестящая Испания рвется к титулу, а гордая Грузия покидает Евро с высоко поднятой головой. Репортаж Рабинера из Кельна
В Москве задержали мужчину за нецензурную татуировку в адрес ВС России
Роналду бьет антирекорды, отбирает решающие удары и проваливает их — но все в восторге. Как Португалия стала зависимой и несчастной от Криштиану Роналду
Суд признал Невзорова и его жену экстремистским объединением, изъяв их имущество
Орбан рассказал о реакции Зеленского на предложение о прекращении огня
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Австрия — Турция: Демираль открыл счет на первой минуте
Турция забила Австрии на первой минуте. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Румыния — Нидерланды: видеообзор матча Евро-2024
Австрия — Турция: началась прямая трансляция матча 1/8 финала Евро-2024
Куман — о победе над Румынией: «Старт матча был тяжелым, но Голландия нашла свою игру»
Гакпо признан лучшим игроком матча Румыния — Нидерланды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нидерланды не заметили Румынию. Команда Кумана может рассчитывать минимум на полуфинал

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости