Кубок Америки
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Футбол
Кубок Америки

Сегодня, 05:58

Сборные Бразилии и Колумбии сыграли вничью

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хамес Родригес и Лукас Пакета.
Фото AFP

Сборная Колумбии сыграла вничью с командой Бразилии в матче 3-го тура группового турнира Кубка Америки-2024 — 1:1.

Бразильский нападающий Рафинья на 12-й минуте открыл счет. Колумбийская команда отыгралась перед самым перерывом — забилзащитник Даниэль Муньос с передачи форварда «Краснодара» Джона Кордобы. Во втором тайме команды голов не забили.

Кубок Америки. Группа D
03 июл, 04:00. Levi's Stadium (Санта-Клара)
Бразилия
1:1
Колумбия

В другом матче группы D сборная Коста-Рики выиграла у Парагвая — 2:1. В начале встречи Франсиско Кальво и Хосимар Алькосер забили у костариканцев. После перерыва Рамон Соса отыграл один мяч.

Кубок Америки. Группа D
03 июл, 04:00. Q2 Stadium (Остин)
Коста-Рика
2:1
Парагвай

Колумбийцы набрали 7 очков и стали первыми в группе. Бразильцы вышли в плей-офф со второго места. Костариканцы с 4 очками заняли третью строчку, а парагвайцы с 0 баллов стали последними.

Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Коста-Рики по футболу
Сборная Парагвая по футболу
1
Читайте также
Демираль оформил дубль в матче Евро-2024 против Австрии
Барбоза раскритиковал Роналду за слезы в матче против Словении
В Союзе дачников рассказали, что нужно сделать садоводу до окончания лета
Эрдоган ждет чемпионства, «оранжевое» наслаждение и кроссовки в румынской штрафной. Что произошло на Евро-2024 после выхода в 1/4 финала Нидерландов и Турции
Более половины опрошенных россиян продают созданные ими изделия
Американский сценарист Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Популярное видео
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Винисиус Жуниор не сыграет в 1/4 финала Кубка Америки

Определились все пары 1/4 финала Кубка Америки-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости