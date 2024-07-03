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Баллак: «Австрия атаковала буквально каждую минуту — претензий быть не может»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-полузащитник сборной Германии Михаэль Баллак прокомментировал победу Турции над Австрией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Особенно успешно сборная Турции провела первый тайм. Во втором игра пошла медленнее, но, конечно же, энергозатраты были велики. Австрия и вправду атаковала буквально каждую минуту — претензий быть не может», — цитирует пресс-служба УЕФА Баллака.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.

Мерих Демирал празднует свой гол в&nbsp;ворота Австрии. Сенсация: Турция — в четвертьфинале Евро! Рангник с Австрией сошел
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036204--austria-vs-turkiye/
Евро-2024
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