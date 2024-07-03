У Беллингема есть три дня на объяснение неприличного жеста после гола Словакии. Англичанину по-прежнему грозит дисквалификация

Джуд праздновал также после мяча «Барселоне».

Джуд Беллингем спас Англию от ужаса в 1/8 финала Евро — в компенсированное время сравнял счет со Словакией и перевел игру в овертайм. В итоге «Три льва» вырвали победу (2:1), а полузащитник оказался главным лицом скандала — ему грозит дисквалификация за неприличное празднование гола.

По дороге на свою половину поля после фонтанирующего торжества с партнерами англичанин поцеловал ладонь и сделал вид, что трогает себя за пах. При этом он смотрел в сторону трибун — будто кому-то конкретно адресовывал эти движения. Поначалу казалось, что Беллингем так оскорбил скамейку Словакии, но сам футболист заявил, что показал жест близким друзьям.

«Это было просто шуткой, которую я адресовал моим близким друзьям, присутствовавшим на матче. К словакам я испытываю только уважение за то, как они играли против нас», — написал полузащитник в социальных сетях.

Фото Global Look Press

УЕФА все равно открыл расследование по поводу произошедшего и теперь требует от Джуда объяснения поступка. Европейский футбольный союз направил ему письмо, в котором запрашивает официальный комментарий — на него у Беллингема есть три дня.

«Инспектор по этике и дисциплине проведет расследование в отношении потенциального нарушения правил достойного поведения игроком сборной Англии Джудом Беллингемом. Предположительно, проступок имел место в ходе этого матча», — говорилось в заявлении УЕФА после игры Англии и Словакии.

6 июля Англия встретится со Швейцарией в четвертьфинале — к этому моменту УЕФА должен вынести вердикт о наказании Беллингема. Футбольный союз ждет объяснения не только от англичанина, но и от Словацкого футбольного союза — туда тоже направлено письмо с запросом на интерпретацию произошедшего.

Британское медиа Daily Mail выяснило, что Беллингем отметил гол таким образом уже не в первый раз. В апреле он забил победный мяч в класико (3:2) и вновь сделал вид, будто трогает пах, смотря при этом на трибуны. Тогда никакого наказания не последовало — возможно, это действительно шутка в адрес друзей, если Джуд уже во второй раз использует такое празднование.