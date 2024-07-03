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Сегодня, 09:30

Александр Емельяненко показал встречу с Филимоновым: «Спартак» чемпион»

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Александр Филимонов и Александр Емельяненко.
Фото Скриншот видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем Telegram-канале видео с бывшим вратарем «Спартака» Александром Филимоновым.

«Кто бы что ни говорил, но, на мой взгляд, очень много в футболе зависит от вратаря. Смотрите футбол, болейте за «Спартак» и за сборную России, само собой», — сказал Емельяненко, подписав свой новый пост: «Спартак» чемпион».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице чемпионата России. В FONBET Кубке страны красно-белые дошли до финала Пути регионов, где уступили калининградской «Балтике» (0:1).

Александр Филимонов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Александр Емельяненко
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