Александр Емельяненко показал встречу с Филимоновым: «Спартак» чемпион»

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем Telegram-канале видео с бывшим вратарем «Спартака» Александром Филимоновым.

«Кто бы что ни говорил, но, на мой взгляд, очень много в футболе зависит от вратаря. Смотрите футбол, болейте за «Спартак» и за сборную России, само собой», — сказал Емельяненко, подписав свой новый пост: «Спартак» чемпион».

В сезоне-2023/24 «Спартак» занял пятое место в таблице чемпионата России. В FONBET Кубке страны красно-белые дошли до финала Пути регионов, где уступили калининградской «Балтике» (0:1).