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Сегодня, 00:33

Федерация бокса России попросила Генпрокуратуру проверить бойца Рзаева на экстремизм

Евгений Козинов
Корреспондент
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Федерация бокса России обратилась в Генеральную прокуратуру по факту оскорбления на национальной почве на турнире по кулачным боям организации Hardcore.

«Федерация бокса России обратилась с заявлением в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и применила спортивную санкцию в виде спортивной дисквалификации в отношении бойца Рзаева Джавида Сейиди Оглы», — говорится в сообщении.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец Джавид Рзаев вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.

Джавид Рзаев. Боец обозвал оппонента русской свиньей, а затем принялся извиняться. В поп-ММА снова скандал
Источник: https://
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