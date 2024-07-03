Вице-президент АСА: «Лиге и зрителям реванш Резникова и Раисова интересен»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев оценил возможность организации второго поединка между россиянином Юсуфом Раисовым и представителем Казахстана Артемом Резниковым.

«Зависит от желания Юсуфа. Если он не готов, мы не сможем заставить его выйти в клетку. Лиге и зрителям это интересно. Просто был момент, когда Раисов пару месяцев назад бросил вызов Артему, но Резников ответил тем, что ему нужно провести один бой, и потом он с радостью подерется с Раисовым.

Однако сам Юсуф сказал, что такой расклад ему не интересен. Поэтому бойцам нужно разобраться, что интересно, а что не интересно, и мы уже решим. Если интересно – сделаем, если нет – пойдем другими путями», – цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

В активе 32-летнего казахстанца 24 победы и 8 поражений. В сентябре 2020 года он судейским решением выиграл у 29-летнего Раисова, на счету которого 21 победа и 3 поражения.