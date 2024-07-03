Монтелла рассказала, за счет чего Турция может обыграть Нидерланды в четвертьфинале Евро-2024

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал победу над Австрией (2:1) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Наша команда демонстрировала бойцовский дух до последней минуты. В первых матчах группового турнира с этим изредка возникали проблемы, но мы вернули себе характер. Мы повторили количество побед на Евро-2008. Это очень важное достижение. Наш следующий соперник — сборная Нидерландов, команда, которая бьется как львы. Мы соберем психологические и физические силы и продолжим наш путь», — цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу.

В 1/4 финала Турция сыграет со сборной Нидерландов. Матч пройдет 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 по московскому времени.