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Сегодня, 17:45

Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?

«Вашингтон» подписал семерых хоккеистов после открытия рынка свободных агентов
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Хоккеисты Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин и Эндрю Манджипани
Пьер-Люк Дюбуа, Александр Овечкин и Эндрю Манджипани.
Фото Global Look Press
Состав «Кэпиталз» уже пополнили семь новичков.

Минувший сезон оказался очень непростым для «Вашингтона». «Кэпиталз» долгое время шли вне зоны плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата все-таки заползли в восьмерку. Как оказалось — для того чтобы бесславно вылететь от «Рейнджерс» (0-4).

Было понятно, что усиление состава «Столичным» просто необходимо: вообще казалось чудом, что с таким подбором игроков Спенсер Карбери зашел в плей-офф. Да, во второй половине сезона набрали ход Строум и особенно Овечкин, но помощи впереди им было недостаточно. Сдулись ветераны Пачиоретти и Оши, а уровня Милано, Протаса, Лапьера не хватает, чтобы тащить команду в атаке. В обороне же существенными оказались потери из-за травм Сандина и Дженсена.

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в последние пару недель проделал настолько качественную работу, что перспективы команды выглядят уже намного более яркими. Для начала он обменял вратаря Дарси Кемпера в «Лос-Анджелес» на центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа. Последний разочаровал в «Кингз», которые прошлым летом выписали ему восьмилетний контракт с зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Но Кемпер с зарплатой в 5,25 миллиона (контракт до конца сезона-2026/27) «Вашингтону» совсем не нужен — Чарли Линдгрен его вчистую переиграл. Получается, что за разницу в три миллиона «Столичные» получили 26-летнего габаритного центра, который может выстрелить, и отдали ненужный актив.

Пьер-Люк Дюбуа и&nbsp;Нико Штурм. Новый центральный для Овечкина. Для «Вашингтона» его контракт рискует стать головной болью

Закис в «Калгари» нападающий Эндрю Манджапане, которого многие российские болельщики могут помнить по игре за сборную Канады на ЧМ-2021. В свой лучший сезон-2021/22 он забил 35 голов, но в последних двух сезонах суммарно забросил на четыре шайбы меньше. Учитывая дефицит креатива в атаке «Вашингтона», Маклеллан решил выменять Манджапане, отдав за него выбор во втором раунде драфта-2025.

После ухода Кемпера «Вашингтону» нужен был еще один вратарь, и в «Кэпиталз» отправился Логан Томпсон. «Столичные» отдали за него всего лишь два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс» — ничтожная плата за вратаря, считавшегося основным в «Вегасе».

Хоккеист Логан Томпсон
Логан Томпсон.
Фото USA Today Sports

Продление лучшего молодого игрока команды, центрфорварда Коннора Макмайкла на два года с зарплатой в 2,1 миллиона долларов — еще одна удача Маклеллана. В других клубах игроки с аналогичным потенциалом и статистикой получают больше.

Про усиление обороны генменеджер «Кэпиталз» тоже не забыл. Отдав в «Оттаву» Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта-2026, Маклеллан выцепил Джейкоба Чикрана. А затем подписал контракт на шесть лет с зарплатой в 5,75 миллиона долларов в год с качественным защитником-домоседом Мэттом Роем. Сдобрил это Маклеллан подписаниями нападающих Дюхайма и Рэддиша в нижние звенья.

Капитан &laquo;Вашингтона&raquo; Александр Овечкин. «Зимой ждал обмена, теперь — Макдэвида и Кросби в «Вашингтоне». Овечкин: голы и клюшки, гонка за Гретцки, итоги сезона

Даже за вычетом зарплаты Никласа Бэкстрема, находящегося в долгосрочном списке травмированных, «Вашингтон» превышает потолок на 4 миллиона долларов. Выход есть — Маклеллан уже говорил, что Ти Джей Оши с зарплатой в 5,75 миллиона может завершить карьеру в это межсезонье. В любом случае теперь состав «Кэпиталз» выглядит солидно, а в нападении у Овечкина прибавилось пару помощников в погоне за великим рекордом Гретцки.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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37
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Финал Счет в серии
Флорида - Эдмонтон
Флорида - Эдмонтон
4 - 3
1. Флорида - Эдмонтон
3 - 0
2. Флорида - Эдмонтон
4 - 1
3. Эдмонтон - Флорида
3 - 4
4. Эдмонтон - Флорида
8 - 1
5. Флорида - Эдмонтон
3 - 5
6. Эдмонтон - Флорида
5 - 1
7. Флорида - Эдмонтон
2 - 1
4 - 3
1/2 финала
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
2 - 4
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
3 - 1
3. Эдмонтон - Даллас
3 - 5
4. Эдмонтон - Даллас
5 - 2
5. Даллас - Эдмонтон
1 - 3
6. Эдмонтон - Даллас
2 - 1
2 - 4
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
2 - 4
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
2 - 1
3. Флорида - Рейнджерс
4 - 5
4. Флорида - Рейнджерс
3 - 2
5. Рейнджерс - Флорида
2 - 3
6. Флорида - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 1
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
4 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
4. Айлендерс - Каролина
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5. Каролина - Айлендерс
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25.06 03:00
Флорида – Эдмонтон
 2 : 1
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