Большая перестройка «Вашингтона»: кто поможет Овечкину идти за рекордом?
Минувший сезон оказался очень непростым для «Вашингтона». «Кэпиталз» долгое время шли вне зоны плей-офф, но в концовке регулярного чемпионата все-таки заползли в восьмерку. Как оказалось — для того чтобы бесславно вылететь от «Рейнджерс» (0-4).
Было понятно, что усиление состава «Столичным» просто необходимо: вообще казалось чудом, что с таким подбором игроков Спенсер Карбери зашел в плей-офф. Да, во второй половине сезона набрали ход Строум и особенно Овечкин, но помощи впереди им было недостаточно. Сдулись ветераны Пачиоретти и Оши, а уровня Милано, Протаса, Лапьера не хватает, чтобы тащить команду в атаке. В обороне же существенными оказались потери из-за травм Сандина и Дженсена.
Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан в последние пару недель проделал настолько качественную работу, что перспективы команды выглядят уже намного более яркими. Для начала он обменял вратаря Дарси Кемпера в «Лос-Анджелес» на центрфорварда Пьер-Люка Дюбуа. Последний разочаровал в «Кингз», которые прошлым летом выписали ему восьмилетний контракт с зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Но Кемпер с зарплатой в 5,25 миллиона (контракт до конца сезона-2026/27) «Вашингтону» совсем не нужен — Чарли Линдгрен его вчистую переиграл. Получается, что за разницу в три миллиона «Столичные» получили 26-летнего габаритного центра, который может выстрелить, и отдали ненужный актив.
Закис в «Калгари» нападающий Эндрю Манджапане, которого многие российские болельщики могут помнить по игре за сборную Канады на ЧМ-2021. В свой лучший сезон-2021/22 он забил 35 голов, но в последних двух сезонах суммарно забросил на четыре шайбы меньше. Учитывая дефицит креатива в атаке «Вашингтона», Маклеллан решил выменять Манджапане, отдав за него выбор во втором раунде драфта-2025.
После ухода Кемпера «Вашингтону» нужен был еще один вратарь, и в «Кэпиталз» отправился Логан Томпсон. «Столичные» отдали за него всего лишь два выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024, один из которых изначально принадлежал «Айлендерс» — ничтожная плата за вратаря, считавшегося основным в «Вегасе».
Продление лучшего молодого игрока команды, центрфорварда Коннора Макмайкла на два года с зарплатой в 2,1 миллиона долларов — еще одна удача Маклеллана. В других клубах игроки с аналогичным потенциалом и статистикой получают больше.
Про усиление обороны генменеджер «Кэпиталз» тоже не забыл. Отдав в «Оттаву» Ника Дженсена и выбор в третьем раунде драфта-2026, Маклеллан выцепил Джейкоба Чикрана. А затем подписал контракт на шесть лет с зарплатой в 5,75 миллиона долларов в год с качественным защитником-домоседом Мэттом Роем. Сдобрил это Маклеллан подписаниями нападающих Дюхайма и Рэддиша в нижние звенья.
Даже за вычетом зарплаты Никласа Бэкстрема, находящегося в долгосрочном списке травмированных, «Вашингтон» превышает потолок на 4 миллиона долларов. Выход есть — Маклеллан уже говорил, что Ти Джей Оши с зарплатой в 5,75 миллиона может завершить карьеру в это межсезонье. В любом случае теперь состав «Кэпиталз» выглядит солидно, а в нападении у Овечкина прибавилось пару помощников в погоне за великим рекордом Гретцки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1