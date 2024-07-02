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Сегодня, 13:08

Клубы РПЛ выступили за изменение механизма отмены и переноса матчей

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Общее собрание клубов РПЛ согласовало проект регламента на сезон-2024/25, сообщает пресс-служба лиги.

Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей при наличии внешних факторов.

В следующем сезоне при наличии особых обстоятельств, включая форс-мажор и погодные условия, президент РПЛ будет иметь возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время проведения встречи.

«В течение часа до начала матча и по ходу игры решение об отмене/прекращении матча и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут вправе принять судья. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведен по возможности на следующий день.

Также в случае, если есть угроза безопасности, с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат», — говорится в тексте заявления в Telegram-канале лиги.

Изменения вступят в силу в случае, если их утвердит исполком РФС или бюро исполкома РФС.

Чемпионом России в сезоне-2023/24 стал «Зенит», опередивший «Краснодар» и «Динамо» на одно очко в турнирной таблице. Сине-бело-голубые завоевали титул в шестой раз кряду.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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