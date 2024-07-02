Криштиану чуть не утопил свою команду, но Португалия все же прошла словенцев.

Это был день очень тягучих матчей на Евро, но все же он подарил нам еще одну топовую вывеску в четвертьфинале — Франция — Португалия. Есть еще Германия — Испания. А больше и не будет: при всем уважении к голландцам, румынам, туркам и австрийцам, сопоставимую пару собрать из них невозможно.

Португалия идет дальше. Ну как идет... Ползет. Весь этот матч свелся к одному — забьет Роналду или нет. Он очень старался и не поддавался истерике, как было в игре с грузинами. Бил штрафные, открывался, искал свой момент и неустанно боролся с Дркушичем, который вместе с «Сочи» вылетел из нашей РПЛ. Но в ходе встречи так и не забил своему «клиенту» по мадридскому дерби Облаку. Кульминацией стал пенальти в дополнительное время: Роналду проиграл эту дуэль голкиперу.

Криштиану исправился, забив в послематчевой серии. Важный момент: этот гол вместе с сейвами Кошты дали импульс всей команде. Но в целом легкость, с которой Роналду всю карьеру творил магию на поле, ушла. А вместе с ней, видимо, уходит и эпоха.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Не забил в своем матче и Мбаппе. Он как будто не форсирует: когда к 25 годам у тебя два финала чемпионата мира (и один из них — победный), ты точно знаешь, как распределять силы по этой короткой дистанции. Но ведь Мбаппе, в отличие от Криштиану, гештальт закрыл, забив свой первый гол на Евро. Остальные он как будто бережет. Подвигов от него пока не требуется. Чего не скажешь о Беллингеме, другой суперзвезды ближайших 10-15 лет, который спас Англию в самом изящном стиле из всех возможных — голом ударом через себя. А вообще французы пока не очень по-джентльменски прячутся за спиной англичан. Пнуть команду Гарета Саутгейта за скучный футбол — это признак хорошего тона на этом Евро. Но ведь «Трехцветные» недалеко ушли.

Как бы то ни было, обе команды продвигаются по турниру. И знаете что? С каждым днем финал Франция — Англия кажется все более неизбежным. Причем ничего не изменится: обе команды так и проползут сетку плей-офф через 1:0, автоголы и рикошеты.

Тем временем глобальная смена поколений в мировом футболе входит в заключительную стадию. Роналду с Месси могут бодриться еще пару-тройку лет, но мы живем уже не в их эпоху. Наступило время следующего поколения, главные лица которого — Мбаппе, Беллингем и, пожалуй, Холланн. В пятницу вечером мы станем свидетелями столкновения двух поколений. И не имеет никакого значения, что Мбаппе и Роналду показали в первых четырех матчах на этом Евро. Эта встреча даст ответ на вопрос: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе или все осталось в прошлом?