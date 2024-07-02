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Португалия — Франция: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе?

Португалия сыграет с Францией в четвертьфинале Евро-2024
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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Пепе и Криштиану Роналду после победы над Словенией.
Фото Reuters
Криштиану чуть не утопил свою команду, но Португалия все же прошла словенцев.

Это был день очень тягучих матчей на Евро, но все же он подарил нам еще одну топовую вывеску в четвертьфинале — Франция — Португалия. Есть еще Германия — Испания. А больше и не будет: при всем уважении к голландцам, румынам, туркам и австрийцам, сопоставимую пару собрать из них невозможно.

Криштиану Роналду и&nbsp;футболисты сборной Португалии после победы над Словенией (0:0, пен. 3:0). От слез Роналду до бенефиса Кошты. Вратарь спас Португалию от позора, но она в заложниках у Криштиану

Португалия идет дальше. Ну как идет... Ползет. Весь этот матч свелся к одному — забьет Роналду или нет. Он очень старался и не поддавался истерике, как было в игре с грузинами. Бил штрафные, открывался, искал свой момент и неустанно боролся с Дркушичем, который вместе с «Сочи» вылетел из нашей РПЛ. Но в ходе встречи так и не забил своему «клиенту» по мадридскому дерби Облаку. Кульминацией стал пенальти в дополнительное время: Роналду проиграл эту дуэль голкиперу.

Криштиану исправился, забив в послематчевой серии. Важный момент: этот гол вместе с сейвами Кошты дали импульс всей команде. Но в целом легкость, с которой Роналду всю карьеру творил магию на поле, ушла. А вместе с ней, видимо, уходит и эпоха.

Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Не забил в своем матче и Мбаппе. Он как будто не форсирует: когда к 25 годам у тебя два финала чемпионата мира (и один из них — победный), ты точно знаешь, как распределять силы по этой короткой дистанции. Но ведь Мбаппе, в отличие от Криштиану, гештальт закрыл, забив свой первый гол на Евро. Остальные он как будто бережет. Подвигов от него пока не требуется. Чего не скажешь о Беллингеме, другой суперзвезды ближайших 10-15 лет, который спас Англию в самом изящном стиле из всех возможных — голом ударом через себя. А вообще французы пока не очень по-джентльменски прячутся за спиной англичан. Пнуть команду Гарета Саутгейта за скучный футбол — это признак хорошего тона на этом Евро. Но ведь «Трехцветные» недалеко ушли.

Радость французов Жюля Кунде и&nbsp;Рандаля Коло-Муани после гола в&nbsp;концовке матча с&nbsp;Бельгией (1:0). Проклятие и фарт атаки Франции: нанесли лишь два удара в створ, но прошли Бельгию. Благодаря автоголу!

Как бы то ни было, обе команды продвигаются по турниру. И знаете что? С каждым днем финал Франция — Англия кажется все более неизбежным. Причем ничего не изменится: обе команды так и проползут сетку плей-офф через 1:0, автоголы и рикошеты.

Тем временем глобальная смена поколений в мировом футболе входит в заключительную стадию. Роналду с Месси могут бодриться еще пару-тройку лет, но мы живем уже не в их эпоху. Наступило время следующего поколения, главные лица которого — Мбаппе, Беллингем и, пожалуй, Холланн. В пятницу вечером мы станем свидетелями столкновения двух поколений. И не имеет никакого значения, что Мбаппе и Роналду показали в первых четырех матчах на этом Евро. Эта встреча даст ответ на вопрос: есть ли еще место Роналду в эпохе Мбаппе или все осталось в прошлом?

Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
Сборная Франции по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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