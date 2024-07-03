В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Томашу Таварешу

В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к защитнику «Спартака» Томашу Таварешу.

«Действительно, этот игрок входит в число тех, кто может заинтересовать нашу команду. Здесь приоритетом является желание самого футболиста», — сообщили в «Крыльях Советов» Metaratings.ru.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.