В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Томашу Таварешу
В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к защитнику «Спартака» Томашу Таварешу.
«Действительно, этот игрок входит в число тех, кто может заинтересовать нашу команду. Здесь приоритетом является желание самого футболиста», — сообщили в «Крыльях Советов» Metaratings.ru.
Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.
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|Динамо
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|ЦСКА
|0
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|0
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12
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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