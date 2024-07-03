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Сегодня, 07:31

В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к Томашу Таварешу

Евгений Козинов
Корреспондент
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В «Крыльях Советов» подтвердили интерес к защитнику «Спартака» Томашу Таварешу.

«Действительно, этот игрок входит в число тех, кто может заинтересовать нашу команду. Здесь приоритетом является желание самого футболиста», — сообщили в «Крыльях Советов» Metaratings.ru.

Тавареш перешел в «Спартак» летом прошлого года из «Бенфики» за два миллиона евро, подписав контракт до лета 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 4 матчах во всех турнирах.

Томаш Тавареш. «Спартак» планирует отдать в аренду защитника Тавареша
Источник: https://metaratings.ru/news/v-krylyakh-podtverdili-interes-k-zashitniku-spartaka-tavareshu-378982/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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