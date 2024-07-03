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Австрия — Турция: угловой, с которого забит победный гол, назначен ошибочно

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Барыш Йылмаз борется за мяч с Александром Прассом.
Фото AFP

На 59-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы Австрия — Турция (1:2), по всей видимости, ошибся первый ассистент судьи Паулу Соареш. Благодаря ему турки получили право на угловой удар, с которого забили победный гол.

Во всяком случае так можно считать, изучив единоборство Барыша Йылмаза с Александром Прассом. К сожалению, оно было показано в трансляции только с одного ракурса.

Но выглядело все так, что мяч ушел за линию ворот от левой ноги турецкого игрока.

Если это действительно так, ошибка ассистента не ключевая. Но она сказалась на ходе игры.

Видеоарбитр (ВАР) Тиагу Мартинш не мог вмешаться в действия коллег, даже если увидел, что угловой удар назначен неправильно. ВАР не разрешено исправлять неверные решения судьи, связанные с назначением штрафных, свободных и угловых ударов.

Мерих Демирал празднует свой гол в&nbsp;ворота Австрии. Сенсация: Турция — в четвертьфинале Евро! Рангник с Австрией сошел
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Турции по футболу
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