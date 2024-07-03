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Радченко: «Возможно, для игроков, которые все выиграли с «Зенитом», настал момент нового вызова»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможные уходы игроков команды в летнее трансферное окно.

«Наверное, те, кто получает мало игровой практики, могут уйти в аренду или вообще быть проданы. А для тех, кто выиграл уже все в этом клубе, возможно, настал момент нового вызова. И если будет хорошее, достойное предложение по лидерам команды, таким как Клаудиньо, например, «Зенит» может пойти навстречу и отпустить игроков», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

2 июля «Зенит» разгромил в товарищеском матче «Сочи» (5:2). Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
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