Радченко: «Возможно, для игроков, которые все выиграли с «Зенитом», настал момент нового вызова»
Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал возможные уходы игроков команды в летнее трансферное окно.
«Наверное, те, кто получает мало игровой практики, могут уйти в аренду или вообще быть проданы. А для тех, кто выиграл уже все в этом клубе, возможно, настал момент нового вызова. И если будет хорошее, достойное предложение по лидерам команды, таким как Клаудиньо, например, «Зенит» может пойти навстречу и отпустить игроков», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».
2 июля «Зенит» разгромил в товарищеском матче «Сочи» (5:2). Следующий матч «Зенит» проведет 5 июля с аргентинским «Тальерес Кордова», а «Сочи» в этот же день встретится с «Црвеной Звездой».
Источник: «РБ Спорт»
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|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
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|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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|- : -
|22.07
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