Федерация бокса России дисквалифицировала Рзаева на неопределенный срок

В федерации бокса России сообщили, что азербайджанский боец Джавид Рзаев дисквалифицирован на неопределенный срок за оскорбительные высказывания.

«Федерация бокса России применила в отношении бойца спортивную санкцию — спортивную дисквалификацию на неопределенный срок», — приводит ТАСС текст сообщения.

После победы над российским спортсменом Сергеем Приходько азербайджанец с октагона вступил в перепалку с Кулинским, назвав его «русской свиньей». Рзаев также пытался устроить драку, но его остановил ведущий, который заявил, что никто не имеет права оскорблять другую нацию.