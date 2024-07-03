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Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала Евро-2024 Португалия — Словения

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Болельщики сборной Португалии.
Фото Reuters

Стюарды избили болельщика во время матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Португалии и Словении (0:0, пен. 3-0), сообщает ТАСС.

Встреча состоялась на стадионе «Дойче Банк Арена» во Франкфурте-на-Майне.

Отмечается, что инцидент произошел после того, как в ворота Словении назначили пенальти в дополнительное время встречи. В конечном итоге одиннадцатиметровый удар не реализовал 39-летний португалец Криштиану Роналду.

В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии сыграет против Франции. Матч состоится 5 июля в Гамбурге.

Источник: ТАСС
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сборная Словении по футболу
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