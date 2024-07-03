Каминский: «С нагрузками все спортсмены справились, хотя они были нелегкими»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвел итоги прошедшего сбора в Раубичах.

«В Раубичах нам удалось выполнить, все что запланировали. С нагрузками все спортсмены справились, хотя они были нелегкими. Теперь нас ждет второй среднегорный сбор на Семинском перевале. Первый прошел в мае в Сочи. Мы будем делать тот же объем, который привыкли делать с небольшим снижением на период акклиматизации. Суть в том, чтобы закрепить тот аэробный эффект, который мы получили и дополнить за счет гипоксии, а потом использовать эти базовые качества в соревнованиях», — цитирует Metaratings.ru Каминского.

В группу Каминского в сборной России по биатлону входят Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Михаил Первушин, Лариса Куклина, Роман Ерёмин, Александр Корнев, Данил Фомин, Евгений Емерхонов, Ильназ Мухамедзянов, Рустам Каюмов, Евгений Сидоров и Андрей Вьюхин.