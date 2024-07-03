«Енисей» объявил об уходе Топтунова

Защитник «Енисея» Андрей Топтунов покинул команду, сообщает пресс-служба красноярцев.

Контракт с 21-летним баскетболистом расторгнут по соглашению сторон.

«Мы благодарим Андрея за время, проведенное в «Енисее». Удачи и успехов в продолжении профессиональной карьеры», — говорится в сообщении клуба.

Топтунов выступал за «Енисей» с лета 2023 года. Он провел за команду 27 матчей в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3,2 очка, 0,8 подбора, 1,3 передачи и 0,3 перехвата за 11,9 минут на паркете.