«Оренбург» наказал Томпсона за приезд на сборы с лишним весом. Это не первый скандал с чилийцем

Теперь полузащитника отстранили от тренировок.

14 июня футболисты «Оренбурга» вышли из отпуска, прошли медосмотр и приступили к подготовке к новому сезону. В списке игроков был и хавбек Хорди Томпсон, который совсем недавно угодил в очередной скандал: по данным En Cancha, в отпуске 19-летний чилиец напал на мать своей девушки. Источник утверждает, что женщина застала Хорди в постели с пятью проститутками. После этого полузащитник попытался напасть на мать своей возлюбленной, но ее супругу удалось урегулировать конфликт.

Неизвестно, чем завершится данный инцидент (на Томпсона подали заявление в полицию), однако на сборы в Турцию он прилетел. Однако здесь, судя по всему, с Хорди произошла еще одна неприятная история. En Cancha сообщает, что «Оренбург» отстранил хавбека от тренировок с основной командой из-за лишнего веса.

В прямом эфире с защитником «Униона Эспаньола» Бастианом Роко Томпсон пожаловался, что тренерский штаб клуба «заставляет его плавать в бассейне», чтобы он похудел до начала сезона. В «Оренбурге» пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Фото ФК «Оренбург»

Томпсон переехал в РПЛ в январе 2024 года на правах аренды с правом выкупа из «Коло-Коло». В ноябре 2023-го Хорди арестовали за жестокое избиение девушки Камилы Сепульведы, которую игрок заподозрил в измене. Футболиста заключили под домашний арест, в тюрьме он пробыл девять дней, а его сторона попросила отсрочку меры пресечения на шесть месяцев. За это Томпсону пришлось заплатить чуть больше 100 тысяч евро, но у спортсмена не было таких денег — сумму покрыл агент Хорди, заложив квартиру.

Переход Томпсона вызвал еще больший резонанс после высказывания спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева: «Темная сторона Томпсона? А у кого ее нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает? Мы к нему не присматривались. Понимали, если бы не было проблем с его девушкой, то не смогли бы позволить себе такого игрока. Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились», — сказал Андреев Sport24.

Комментатор Дмитрий Губерниев назвал чудовищными слова функционера: «Я слышал, что говорили ответственные люди из «Оренбурга». Это стыд и позор. Я даже комментировать это не хочу. Это просто чудовищно».

Фото ФК «Оренбург»

Позже Андреев заявил, что его неправильно поняли: «Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки: брать и, условно, втаптывать игрока нет смысла. А не то что — он бьет и это нормально. У каждого в жизни случаются негативные ситуации. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это».

В июне чилийские журналисты сообщили, что Томпсон и его бывшая девушка Камила Сепульведа подписались друг на друга в соцсетях. В СМИ заговорили о возможном воссоединении пары.

В весенней части сезона-2023/24 Томпсон провел 12 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу. 3 июня клуб выкупил у «Коло-Коло» права на вингера. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,2 миллиона евро.