Кевин прав?

Бельгия бесславно завершила свой поход на Евро-2024 — после мучительной ничьей с Украиной «Красные дьяволы» безнадежно уступили Франции в 1/8 финала. Поколение бельгийцев, которое называли «золотым», опять осталось без серьезных достижений.

Разумеется, на послематчевой пресс-конференции один из журналистов спросил футболиста об очередном проигранном турнире. «Каково это, что ваше «золотое поколение» так и не дошло до финала?» — уточнил корреспондент CNN и «Аль-Джазиры» Танкреди Палмери.

Де Брейне высказался грубо. «Что за «золотое поколение»? Хотите сказать, у Франции, Англии, Испании и Германии не «золотое поколение»? Хорошо, спасибо», — ответил 33-летний футболист и покинул пресс-конференцию. А на выходе добавил: «Тупость!»

Палмери обиделся и обратился к Кевину в соцсетях: «Ха, Де Брейне только что назвал меня тупым. Привет, Кевин, маленькая записка для тебя: «золотые поколения» Франции, Англии, Германии и Испании доходили до финала! Типичный футболист, который хочет, чтобы его спрашивали только о том, насколько он хорош. Испорченный мальчишка».

На Евро-2024 сборную Бельгии часто критиковали. После матча с Украиной команду освистали свои же болельщики, когда игроки подошли поблагодарить их за поддержку. Услышав гул, Де Брейне увел команду в раздевалку. «Все немного удивлены такой реакцией: мы хотели выйти в плей-офф и сделали это. Но если фанаты свистят, мы должны принять это», — отреагировал Доменико Тедеско.

Кевин де Брейне общается со своей семьей после матча. Фото Reuters

Результаты бельгийского «золотого поколения» действительно не впечатляют. С 2014 года, когда в команде появились Эден Азар, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевин Де Брейне, «Красные дьяволы» взяли бронзу на ЧМ-2018, а в остальных турнирах максимум доходили до четвертьфинала.

А два года назад, когда команда приехала в Катар, тот же Де Брейне очень неоднозначно рассуждал о целях на чемпионате мира — и о составе: «Никаких шансов, мы слишком стары. Я думаю, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она не молодеет. Мы здесь скорее аутсайдеры».

Прогноз Кевина подтвердился: Бельгия вылетела уже на групповом этапе. А теперь вернулась домой после 1/8 финала. Это худший результат на Евро в эпоху «золотого поколения».