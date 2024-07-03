Агент Обухова: «Мы в поисках нового клуба — варианты есть»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего Владимира Обухова, рассказал о будущем футболиста, у которого закончился контракт с «Оренбургом».

«Сейчас Владимир тренируется индивидуально, набирает форму. Мы в поисках нового клуба — варианты есть. Рассматриваем, думаем. Надеюсь, скоро все случится. Какие клубы? РПЛ и Первая лига. Варианты есть везде», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

В сезоне-2023/24 32-летний Обухов сыграл за «Оренбург» 22 матча и забил 5 мячей.