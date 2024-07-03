Экс-тренер «Милана» Пиоли близок к назначению в «Аль-Иттихад»

Бывший тренер «Милана» Стефано Пиоли может возглавить «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, стороны уже близки к завершению переговоров. Окончательные детали могут быть согласованы в среду, 3 июля.

65-летний итальянец по окончании сезона-2023/24 покинул «Милан», который он возглавлял с 2019 года. Под руководством Пиоли красно-черные выиграли итальянскую серию А в сезоне-2021/22.